#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υπόμνημα της αμερικανικής FDA συνδέει θανάτους παιδιών με τα εμβόλια Covid-19

Τουλάχιστον 10 παιδιά πιθανώς πέθαναν «εξαιτίας» του εμβολιασμού τους, σύμφωνα με την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Η αιτία.

Υπόμνημα της αμερικανικής FDA συνδέει θανάτους παιδιών με τα εμβόλια Covid-19

Δημοσιεύθηκε: 29 Νοεμβρίου 2025 - 17:34

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) υποστηρίζει σε εσωτερικό υπόμνημα ότι τουλάχιστον 10 παιδιά πιθανόν να πέθαναν «εξαιτίας» του εμβολιασμού τους κατά της COVID-19, αναφέροντας ως πιθανή αιτία μυοκαρδίτιδα ή καρδιακή φλεγμονή, σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ των New York Times.

Το υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει την FDA, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει αλλάξει σημαντικά την κυβερνητική πολιτική για τα εμβόλια κατά της COVID, περιορίζοντας την πρόσβαση σ' αυτά στους ανθρώπους ηλικίας από 65 ετών και πάνω, καθώς και σε αυτούς με υποκείμενες νόσους.

Ο Κένεντι, ο οποίος υποστήριζε απόψεις κατά των εμβολίων καιρό πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον κάνει υπουργό Υγείας, έχει επίσης συνδέσει τα εμβόλια με τον αυτισμό και επιδιώκει να αναθεωρήσει την εμβολιαστική πολιτική της χώρας.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, όταν είχε ξεσπάσει η πανδημία, και υπό τον διάδοχό του, τον Τζο Μπάιντεν, οι αμερικανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι υποστήριζαν κατηγορηματικά ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές.

Το υπόμνημα, το οποίο έχει συντάξει ο κορυφαίος ιατρικός και επιστημονικός αξιωματούχος της FDA, ο Βινάι Πρασάντ, δεν αποκαλύπτει τις ηλικίες ούτε την κατάσταση της υγείας των παιδιών ούτε ποιών εταιρειών εμβόλια αφορά, αναφέρουν οι New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Πρασάντ χαρακτηρίζει το εύρημα «βαθιά αποκαλυπτικό» και ανακοινώνει σχέδια για ενίσχυση του ελέγχου των εμβολίων και τυχαίες έρευνες σε όλες τις υποομάδες.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βρετανία: Επτασφράγιστο μυστικό στοιχεία για συσχέτιση εμβολίου Covid με θανάτους

Η Covid πιο επικίνδυνη από το εμβόλιο για την παιδική καρδιά

Σκληραίνει τη στάση του κατά των μεταναστών ο Ντόναλντ Τραμπ

ΟΗΕ: Εκκληση στις ΗΠΑ να συνεχίσουν να δέχονται αιτούντες άσυλο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο