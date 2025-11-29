Γάζα: Ξεπέρασαν τους 70.000 οι νεκροί Παλαιστίνιοι από την αρχή του πολέμου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται παρά την εν ισχύι κατάπαυση πυρός, που όμως μετρά 354 νεκρούς στον θύλακα σε διάστημα περίπου ενάμιση μήνα.

Δημοσιεύθηκε: 29 Νοεμβρίου 2025 - 23:47

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο νέος αυτός απολογισμός ανακοινώνεται ενάμιση μήνα μετά την έναρξη ισχύος της εύθραυστης εκεχειρίας, η οποία επιτεύχθηκε με πρωτοβουλία ΗΠΑ, και την οποία τα δύο στρατόπεδα αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο δηλώνει ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων που οφείλονται στη σύγκρουση ανήλθε σε 70.100 και ότι 354 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά αφότου άρχισε η εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου.

Το υπουργείο διευκρινίζει επίσης ότι δύο σοροί παραλήφθηκαν στα νοσοκομεία της Γάζας τις τελευταίες 48 ώρες, μία εκ των οποίων βρέθηκε κάτω από τα ερείπια, καθώς ο πόλεμος έχει καταστρέψει τον θύλακα.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας, η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε ακόμη και επέστρεψε τις σορούς 26 ομήρων από τους 28. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ απελευθέρωσε σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους και επέστρεψε τις σορούς εκατοντάδων Παλαιστινίων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

