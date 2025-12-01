#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Γιοακίμ Νάγκελ, πρόεδρος της Bundesbank, δηλώνει ικανοποιημένος με τη νομισματική πολιτική, χαρακτηρίζοντάς την ουδέτερη, καθώς ο πληθωρισμός σταθεροποιείται γύρω στο 2% και η οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα.

ΕΚΤ: Η νομισματική πολιτική είναι… ουδέτερη και σταθερή
Γιοακίμ Νάγκελ, πρόεδρος της Bundesbank

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 12:19

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Γιοακίμ Νάγκελ δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος με τις ρυθμίσεις της νομισματικής πολιτικής (ΕΚΤ).

«Οι προβλέψεις μας δείχνουν επίσης ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε καλό επίπεδο», δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank σε ομιλία του στη Σεούλ, επαναλαμβάνοντας την τυπική θέση που έχουν υιοθετήσει οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ τους τελευταίους μήνες. «Η νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος είναι γενικά ουδέτερη αυτή τη στιγμή».

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ προετοιμάζονται για την τελευταία συνάντησή τους για φέτος, με τους επενδυτές και τους οικονομολόγους να αναμένουν ευρέως την τέταρτη συνεχόμενη διατήρηση των επιτοκίων.

Οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι ικανοποιημένοι με τις τρέχουσες, γενικά ουδέτερες ρυθμίσεις πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω στο 2% και η οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ.

 

