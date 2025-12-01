#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

H BofA βλέπει μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο

Η αμερικανική τράπεζα είχε προηγουμένως προβλέψει ότι το κόστος δανεισμού θα παρέμενε αμετάβλητο στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.

H BofA βλέπει μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 21:29

Η BofA Global Research προέβλεψε τη Δευτέρα ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, επικαλούμενη τις αδύναμες συνθήκες στην αγορά εργασίας και πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας.

Η αμερικανική τράπεζα είχε προηγουμένως προβλέψει ότι το κόστος δανεισμού θα παρέμενε αμετάβλητο στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο. Τώρα προβλέπει δύο επιπλέον μειώσεις κατά ένα τέταρτο της μονάδας το 2026, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, οδηγώντας το τελικό επιτόκιο στο 3,00%–3,25%.

«Η πρόβλεψή μας για πρόσθετες μειώσεις του χρόνου οφείλεται στην αλλαγή ηγεσίας και όχι στην εκτίμηση μας για την οικονομία» ανέφεραν αναλυτές της BofA σε σημείωμά τους.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ θεωρείται φαβορί για τη θέση του νέου προέδρου της Fed, σύμφωνα με δημοσιεύματα της περασμένης εβδομάδας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

BofA: Ανεβάζει στα €64 την τιμή-στόχο για τη Metlen

Bofa: Καμία μείωση επιτοκίων δεν θα κάνει η Fed υπό τον Πάουελ

Διάλεξε πρόεδρο της Fed o Τραμπ, θα ρίξει τα επιτόκια

BofA: Overweight στην Ελλάδα οι επενδυτές, προτίμηση στη ΔΕΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο