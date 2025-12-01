H BofA βλέπει μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο

Η BofA Global Research προέβλεψε τη Δευτέρα ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, επικαλούμενη τις αδύναμες συνθήκες στην αγορά εργασίας και πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας.

Η αμερικανική τράπεζα είχε προηγουμένως προβλέψει ότι το κόστος δανεισμού θα παρέμενε αμετάβλητο στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο. Τώρα προβλέπει δύο επιπλέον μειώσεις κατά ένα τέταρτο της μονάδας το 2026, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, οδηγώντας το τελικό επιτόκιο στο 3,00%–3,25%.

«Η πρόβλεψή μας για πρόσθετες μειώσεις του χρόνου οφείλεται στην αλλαγή ηγεσίας και όχι στην εκτίμηση μας για την οικονομία» ανέφεραν αναλυτές της BofA σε σημείωμά τους.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ θεωρείται φαβορί για τη θέση του νέου προέδρου της Fed, σύμφωνα με δημοσιεύματα της περασμένης εβδομάδας.