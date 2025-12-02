Στα ύψη οι τιμές σπιτιών στη Βρετανία: «Αντέχουν» παρά τα ακριβά δάνεια

Ο δείκτης τιμών κατοικιών Nationwide του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, πάνω από το αναμενόμενο 1,4%, αλλά με επιβράδυνση από το 2,4% του Οκτωβρίου, σημειώνοντας την χαμηλότερη ετήσια αύξηση από τον Ιούνιο του 2024.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,3%, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για μηδενική αύξηση και από 0,2% την προηγούμενη περίοδο.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Nationwide, Robert Gardner, σημείωσε την ανθεκτικότητα παρά την υποτονική εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τα πρώτα σημάδια αδυναμίας της αγοράς εργασίας και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων που είναι υπερδιπλάσια από τα προ-Covid επίπεδα, με τις τιμές να βρίσκονται κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα.