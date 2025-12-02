#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα ύψη οι τιμές σπιτιών στη Βρετανία: «Αντέχουν» παρά τα ακριβά δάνεια

Οι τιμές κατοικιών στη Βρετανία ανήλθαν 1,8% τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, παρά την αδύναμη εμπιστοσύνη, τα υψηλά επιτόκια και τα πρώτα σημάδια κόπωσης στην αγορά εργασίας.

Στα ύψη οι τιμές σπιτιών στη Βρετανία: «Αντέχουν» παρά τα ακριβά δάνεια

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 10:38

Ο δείκτης τιμών κατοικιών Nationwide του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, πάνω από το αναμενόμενο 1,4%, αλλά με επιβράδυνση από το 2,4% του Οκτωβρίου, σημειώνοντας την χαμηλότερη ετήσια αύξηση από τον Ιούνιο του 2024.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,3%, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για μηδενική αύξηση και από 0,2% την προηγούμενη περίοδο.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Nationwide, Robert Gardner, σημείωσε την ανθεκτικότητα παρά την υποτονική εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τα πρώτα σημάδια αδυναμίας της αγοράς εργασίας και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων που είναι υπερδιπλάσια από τα προ-Covid επίπεδα, με τις τιμές να βρίσκονται κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ράλι στις τιμές κατοικιών στη Βρετανία, νέο ιστορικό ρεκόρ

Πυλώνας ανάπτυξης για τον όμιλο Κωνσταντακόπουλου το real estate

Συστήνεται ενιαία αρχή για δόμηση-οικοδομικές άδειες, όλες οι αλλαγές

Ανοδος 1,9% στις επικείμενες πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο