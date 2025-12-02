#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κίεβο: Η Ρωσία απειλεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Μαύρη Θάλασσα

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο Πούτιν κάνει δηλώσεις που δείχνουν ότι δεν σχεδιάζει να τερματίσει τον πόλεμο, υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 19:00

Οι πρόσφατες δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δείχνουν ότι η Ρωσία απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και δεν είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο Πούτιν κάνει δηλώσεις που δείχνουν ότι δεν σχεδιάζει να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Άντριι Σιμπίχα σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X. «Χθες είπε ότι ήταν έτοιμος να πολεμήσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σήμερα, απειλεί τα θαλάσσια λιμάνια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

