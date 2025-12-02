#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δεν απορρίπτει όμως την οικονομική πίεση από πλευράς ΗΠΑ εναντίον του καθεστώτος στη Βενεζουέλα. Δηλώσεις του ποντίφικα κατά την επιστροφή του στο Βατικανό από Τουρκία και Λίβανο.

Πάπας Λέων: «Όχι» σε βίαιη ανατροπή Μαδούρο

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 19:26

Ο Πάπας Λέων, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας, προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μην επιχειρήσει την ανατροπή του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο διά της βίας.

Ο ποντίφικας είπε ότι θα ήταν καλύτερο η Ουάσιγκτον να επιχειρήσει να ξεκινήσει διάλογο ή να επιβάλει οικονομικές πιέσεις στη Βενεζουέλα εάν επιδιώκει την αλλαγή στη χώρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τις επιλογές της απέναντι στη Βενεζουέλα, ισχυριζόμενη ότι ο Μαδούρο διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην εισαγωγή ναρκωτικών που σκοτώνουν Αμερικανούς πολίτες. Ο σοσιαλιστής Βενεζουελάνος πρόεδρος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Όταν ρωτήθηκε για τις απειλές του Τραμπ να ανατρέψει διά της βίας τον Μαδούρο, ο Πάπας απάντησε: «Είναι προτιμότερο να αναζητούμε τρόπους για διάλογο ή ίσως να ασκούμε πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης και οικονομικής πίεσης», και πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον θα έπρεπε να αναζητήσει άλλους τρόπους για να πετύχει την αλλαγή «αν αυτό θέλουν να κάνουν στις ΗΠΑ». Ο Λέων μιλούσε σε δημοσιογράφους κατά το ταξίδι της επιστροφής του στο Βατικανό από την περιοδεία του στην Τουρκία και τον Λίβανο.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Πάπας είπε επίσης ότι οι ενδείξεις που δίνει η κυβέρνηση Τραμπ αναφορικά με την πολιτική της απέναντι στη Βενεζουέλα δεν είναι σαφείς. «Από τη μία, φαίνεται ότι υπήρξε ένα τηλεφώνημα μεταξύ των δύο προέδρων», είπε αναφερόμενος στην επικοινωνία του Τραμπ με τον Μαδούρο τον περασμένο μήνα. «Από την άλλη, υπάρχει ο κίνδυνος, η πιθανότητα για κάποια ενέργεια, κάποια (στρατιωτική) επιχείρηση» πρόσθεσε.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' κατάγεται από το Σικάγο αλλά γνωρίζει καλά τη Λατινική Αμερική, καθώς υπηρέτησε επί πολλά χρόνια στο Περού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

