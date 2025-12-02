Τατζικιστάν: Περιορισμοί στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της λειψυδρίας

Το Τατζικιστάν επέβαλε περιορισμούς στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και για κάποιους βιομηχανικούς πελάτες, επειδή έχει πέσει πολύ η στάθμη του νερού στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ανέφεραν οι αρχές αυτής της χώρας της Κεντρικής Ασίας.

Τα περισσότερα φώτα στους δρόμους θα σβήσουν και τα δημόσια κτίρια δεν θα ηλεκτροδοτούνται πέραν των ωρών λειτουργίας τους.

Το Τατζικιστάν, το φτωχότερο από τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, με πληθυσμό περίπου 11 εκατομμυρίων κατοίκων, αντιμετωπίζει ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν κάθε χρόνο. Όμως το ασυνήθιστα θερμό και άνυδρο φθινόπωρο φέτος έφερε τα επίπεδα του νερού στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.

Παρόμοιους περιορισμούς έχει επιβάλει και το γειτονικό Κιργιστάν: τα φώτα στους δρόμους δεν ανάβουν ενώ εστιατόρια και μπαρ στην πρωτεύουσα Μπισκέκ θα κλείνουν υποχρεωτικά το βράδυ.

Το νερό του ταμιευτήρα στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Νουρέκ του Τατζικιστάν, που παράγει το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, βρίσκεται 3,5 μέτρα χαμηλότερα απ’ ότι ήταν τον Δεκέμβριο του 2024. Το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι θα επιδιώξει να αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια από το Ουζμπεκιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Καζακστάν.

Την περασμένη Παρασκευή, οι πιστοί στα μεγαλύτερα τεμένη της πρωτεύουσας Ντουσαμπέ, αλλά και στην Τασκένδη, την πρωτεύουσα του γειτονικού Ουζμπεκιστάν, προσευχήθηκαν να βρέξει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ