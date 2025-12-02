Τραμπ: Στις αρχές του επόμενου έτους θα ανακοινώσω τον διάδοχο του Πάουελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακοινώσει την επιλογή του για την ηγεσία της Fed «στις αρχές του επόμενου έτους», παρατείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη θέση του προέδρου της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, έπειτα από μια διαδικασία επιλογής που διαρκεί εδώ και μήνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη, μόλις λίγες ημέρες αφότου είχε ισχυριστεί ότι είχε ήδη αποφασίσει ποιος θα διαδεχθεί τον Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο του 2026.

«Θα ανακοινώσουμε κάποιον πιθανότατα στις αρχές του επόμενου έτους για τον νέο πρόεδρο της Fed», είπε ο Τραμπ, αφού αποκάλεσε τον Πάουελ «ξεροκέφαλο βόδι» επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια πιο γρήγορα.

Αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων του ίδιου του Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζ.Ντ. Βανς, τις επόμενες εβδομάδες. Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι η υποψηφιότητα ίσως ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος. Όταν ρωτήθηκε την Κυριακή από δημοσιογράφο αν ο Χάσετ είναι ο προτιμώμενος υποψήφιός του, ο Τραμπ χαμογέλασε πονηρά αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ωστόσο, ο Τραμπ αρνήθηκε να στηρίξει ανοιχτά τον Χάσετ την Τρίτη. Αντίθετα, είπε ότι ήθελε τον Σκοτ Μπέσεντ, τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ που επιβλέπει τη διαδικασία επιλογής του νέου προέδρου της Fed, να αναλάβει την κορυφαία θέση.

«Μίλησα στον Σκοτ για να πάρει τη δουλειά, αλλά δεν τη θέλει», είπε ο Τραμπ. Ο ίδιος είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι θα ήθελε ο Μπέσεντ να αναλάβει τη θέση.