Εκπληξη στην Τουρκία: Στο 31,1% έπεσε ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο, ενισχύοντας τα σενάρια ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε πιο επιθετική μείωση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 09:37

Περισσότερο από το αναμενόμενο υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Νοέμβριο, ανοίγοντας τον δρόμο για την κεντρική τράπεζα να προχωρήσει σε μια πιο σημαντική μείωση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών επιβραδύνθηκε στο 31,1% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η εθνική στατιστική υπηρεσία, από 32,9% τον Οκτώβριο. Το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο από όλες τις προβλέψεις έρευνας του Bloomberg, με τη μέση πρόβλεψη να είναι 31,6%.

Ταυτόχρονα, ο μηνιαίος πληθωρισμός «φρέναρε» σημαντικά, στο 0,9%, από 2,6% τον Οκτώβριο. Είναι η πρώτη φορά από τον Μάιο του 2023 που οι τιμές αυξήθηκαν λιγότερο από 1% σε μηνιαία βάση. Η μείωση των τιμών των τροφίμων συνέβαλε στην επιβράδυνση του δείκτη τον Νοέμβριο.

 

