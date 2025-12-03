Κρεμλίνο: Κάτι δεχτήκαμε, κάτι απορρίψαμε από τις προτάσεις των ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αποδεχθεί ορισμένες προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και απέρριψε άλλες, και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντηθεί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όσες φορές χρειαστεί για να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ μιλούσε μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ καθώς και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίες κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Ένας βοηθός του Κρεμλίνου δήλωσε αργότερα ότι «ακόμη δεν έχουν βρεθεί συμβιβασμοί».

Ο Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι θα ήταν λάθος να ειπωθεί ότι ο Πούτιν απέρριψε τις προτάσεις των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η συνάντηση αποτελούσε την πρώτη προσωπική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτές.

Ο Πούτιν είχε αποδεχθεί ορισμένες από τις προτάσεις και απέρριψε άλλες, σε μια διαδικασία που αποτελεί κανονική ροή διαπραγματεύσεων, ανέφερε ο Πεσκόφ.