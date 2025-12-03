#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρεμλίνο: Κάτι δεχτήκαμε, κάτι απορρίψαμε από τις προτάσεις των ΗΠΑ

Η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντηθεί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όσες φορές χρειαστεί για να επιτευχθεί συμφωνία, δηλώνει ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Κρεμλίνο: Κάτι δεχτήκαμε, κάτι απορρίψαμε από τις προτάσεις των ΗΠΑ
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 12:34

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αποδεχθεί ορισμένες προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και απέρριψε άλλες, και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντηθεί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όσες φορές χρειαστεί για να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ μιλούσε μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ καθώς και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίες κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Ένας βοηθός του Κρεμλίνου δήλωσε αργότερα ότι «ακόμη δεν έχουν βρεθεί συμβιβασμοί».

Ο Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι θα ήταν λάθος να ειπωθεί ότι ο Πούτιν απέρριψε τις προτάσεις των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η συνάντηση αποτελούσε την πρώτη προσωπική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτές.

Ο Πούτιν είχε αποδεχθεί ορισμένες από τις προτάσεις και απέρριψε άλλες, σε μια διαδικασία που αποτελεί κανονική ροή διαπραγματεύσεων, ανέφερε ο Πεσκόφ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: «Κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες με τη Ρωσία για την Ουκρανία

Πεντάωρη «παραγωγική» διαπραγμάτευση Πούτιν-Γουίτκοφ στη Μόσχα

Τραμπ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «ένα χάος»

Γεραπετρίτης: Να διατηρήσουμε την ενότητα και τη συνοχή του ΝΑΤΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο