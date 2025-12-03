Φιντάν: Oι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα επηρεάζουν την ασφάλεια και το εμπόριο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Ρωσία εντός της Aποκλειστικής Oικονομικής Zώνης της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα είναι «πολύ τρομακτικές» και επηρεάζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το εμπόριο στην περιοχή.

Ο Φιντάν, ο οποίος συζήτησε το θέμα κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες νωρίτερα, δήλωσε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις συναντήσεις που είχε, ότι τα κράτη που βρέχονται από την Μαύρη Θάλασσα, όπως η Τουρκία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, εξετάζουν μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Νωρίτερα σήμερα, τουρκική διπλωματική πηγή τόνισε πως οι τρεις αυτές χώρες ζήτησαν «να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο».

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών «υπογράμμισαν ότι είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα και να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο», είπε η πηγή αυτή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ