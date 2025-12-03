#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το Ισραήλ χαιρετίζει το θετικό κλίμα των πρώτων απευθείας συνομιλιών με τον Λίβανο

Λιβανέζοι και Ισραηλινοί πολιτικοί αξιωματούχοι μετείχαν σήμερα σε συνάντηση για την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός στον νότιο Λίβανο.

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 22:40

Η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι οι απευθείας συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα με τον Λίβανο, διεξήχθησαν σε "θετικό κλίμα", σύμφωνα με ανακοίνωση.

"Η συνεδρίαση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και συμφωνήθηκε να εξεταστούν ιδέες για την προώθηση ενδεχόμενης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου", ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, θεωρώντας επίσης "απαραίτητη προϋπόθεση" τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Λιβανέζοι και Ισραηλινοί πολιτικοί αξιωματούχοι μετείχαν σήμερα σε συνάντηση για την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός στον νότιο Λίβανο. Ήταν οι πρώτες απευθείας συζητήσεις τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, που παραμένουν τυπικά σε εμπόλεμη κατάσταση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

