Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο «είχε εγκάρδια συνομιλία» με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επιβεβαίωσε πως είχε πριν από περίπου δέκα ημέρες τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της κρίσης ανάμεσα στις δυο χώρες, κάνοντας λόγο για συνομιλία που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια».

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μπορώ να πω ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από σεβασμό και μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια», είπε ο κ. Μαδούρο στην δημόσια τηλεόραση. Έκανε ακόμη λόγο για διεργασίες σε εξέλιξη προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος με «σεβασμό» ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο κρατών.

H διορία που του είχε δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει τη χώρα του υπό «καθεστώς ασφαλούς διέλευσης», έληξε την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το «κλείσιμο» του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται μία χερσαία επίθεση στο έδαφός της.

Η διορία στον Μαδούρο δόθηκε κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής συνομιλίας στις 21 Νοεμβρίου, μόλις 15 λεπτών, στην οποία ο Τραμπ απέρριψε μια σειρά αιτημάτων του ηγέτη της Βενεζουέλας, τον οποίο κατηγορεί ότι βρίσκεται πίσω από το «Καρτέλ των Ήλιων», οργάνωση την οποία οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατική.

Σύμφωνα με το Reuters ο Μαδούρο είπε στον Τραμπ ότι ήταν πρόθυμος να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός και τα μέλη της οικογένειάς του θα είχαν πλήρη νομική αμνηστία, συμπεριλαμβανομένης της άρσης όλων των κυρώσεων των ΗΠΑ.

Ο Μαδούρο ζήτησε επίσης την άρση των κυρώσεων για πάνω από 100 αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, πολλοί από τους οποίους κατηγορούνται από τις ΗΠΑ για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακίνηση ναρκωτικών ή διαφθορά.

Ο Τραμπ απέρριψε τα περισσότερα από τα αιτήματά του αλλά είπε στον Μαδούρο ότι είχε μια εβδομάδα για να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα για τον προορισμό της επιλογής του, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του.

