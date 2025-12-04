Στο Μαϊάμι Γουίτκοφ και Κούσνερ για συνάντηση με τους Ουκρανούς

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ (φωτογραφία), γαμπρός και σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, θα συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στο Μαϊάμι.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά από σχεδόν πέντε ώρες συνομιλιών του Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα την Τρίτη, οι οποίες, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, δεν οδήγησαν σε «κανένα συμβιβασμό» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνάντηση ακολουθεί επίσης τη διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου χθες πως ο Ρώσος ομόλογός του θέλει να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-BBC