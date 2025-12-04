Τραμπ: Αρκετά καλή συνάντηση Γουίτκοφ με Πούτιν

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντηση μεταξύ του απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν «αρκετά καλή», αλλά παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μετά από διαδοχικούς γύρους συνομιλιών για μια συμφωνία που θα τερματίσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία.

«Τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση; Δεν μπορώ να σας πω, γιατί χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη. «Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε κάτι αρκετά καλό μαζί τους -είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρόλο που μια σειρά συνομιλιών τις τελευταίες ημέρες για μια ειρηνευτική πρόταση 28 σημείων δεν έφερε αποτελέσματα. Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι ο Πούτιν είχε «πολύ χρήσιμες» συνομιλίες με τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία.

Εν τω μεταξύ, ο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στο Μαϊάμι.