Νέα ρεκόρ στις αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων

Οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αναφοράς αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2007, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για τα δημοσιονομικά σχέδια δαπανών της πρωθυπουργού Sanae Takaichi και προετοιμάζονταν για μια αύξηση επιτοκίων.

Σήμερα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ανέβηκε κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες στο 1,92%, προσεγγίζοντας επίπεδα στα οποία, σύμφωνα με αναλυτές, οι εγχώριες τράπεζες θα μπορούσαν να αρχίσουν να προχωρούν σε ουσιαστική αναπροσαρμογή των στρατηγικών αγορών ομολόγων. Οι αποδόσεις κινούνται αντίστροφα από τις τιμές.

Η άνοδος φέρνει τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα από πριν την κατάρρευση της Lehman Brothers, η οποία πυροδότησε μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και εγκαινίασε μια περίοδο χαμηλότερων επιτοκίων σε όλο τον κόσμο.

Η αντήχησε ευρύτερους κλυδωνισμούς στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, οι οποίες έχουν ταραχθεί από τις ανανεωμένες εικασίες ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας προετοιμάζεται να αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 18-19 Δεκεμβρίου, σημειώνουν οι Financial Times.

Οι αποδόσεις των 30ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων (JGBs) αυξήθηκαν σε ιστορικό υψηλό 3,44% πριν από δημοπρασία της κυβέρνησης σήμερα. Η πώληση ομολόγων μακράς διάρκειας αξίας ¥700 δισ. ($4,5 δισ.) προσέλκυσε τη μεγαλύτερη ζήτηση από το 2019, στέλνοντας τις αποδόσεις πίσω στο 3,39%.

Έμποροι ανέφεραν ότι η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων φαίνεται να προσέλκυσε απροσδόκητη ζήτηση από ιαπωνικά συνταξιοδοτικά ταμεία και ξένους επενδυτές, ακόμη και καθώς οι εγχώριες ασφαλιστικές ζωής παρέμεναν απρόθυμες να παρέμβουν ως σημαντικοί αγοραστές 30ετών JGBs.

Ο Stephen Spratt, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στη Société Générale, δήλωσε ότι η κάλυψη ανοικτών πωλήσεων πιθανότατα είχε τροφοδοτήσει μέρος της δραστηριότητας στη δημοπρασία, αφού οι αγορές αύξησαν τα στοιχήματα ότι το κύμα πωλήσεων στα 30ετή JGBs θα επιδεινωνόταν.

«Αυτή η δημοπρασία 30ετών ομολόγων θα πρέπει να ηρεμήσει κάπως τα πράγματα μετά από μια πολύ έντονη περίοδο και μετά από αρκετά φρενήρεις κινήσεις στις περιφερειακές αγορές ομολόγων τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε ο Spratt.