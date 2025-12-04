ΗΠΑ: Σε χαμηλό τριών ετών οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

O αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας σημείωσε μεγάλη πτώση την προηγούμενη εβδομάδα, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 191.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 29 Νοεμβρίου, έναντι 218.000 την προηγούμενη εβδομάδα.

Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο των τελευταίων τριών ετών.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 220.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, υποχώρησε στις 214.750 από 224.250 μια εβδομάδα νωρίτερα.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μειώθηκε στο 1,939 εκατομμύρια από 1,943 εκατομμύρια.