Βερολίνο: Καταστροφική για την Ευρώπη μια υπαγορευμένη ειρήνη στην Ουκρανία

Μια Ουκρανία που έχει ηττηθεί στρατιωτικά και αποσταθεροποιηθεί εσωτερικά μέσω της ρωσικής επιρροής, θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ευρώπης, προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

O Γερμανός υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 15:59

Μία υπαγορευμένη ειρήνη στην Ουκρανία θα είναι καταστροφική όχι μόνο για το Κίεβο αλλά επίσης θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ευρώπης, προειδοποίησε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Μιλώντας από το βήμα του κοινοβουλίου, κάλεσε τις χώρες της Ευρώπης να μην μειώσουν την υποστήριξη τους προς την Ουκρανία.

«Μια υπαγορευμένη ειρήνη θα είναι καταστροφική για την Ευρώπη…επειδή μια Ουκρανία που έχει ηττηθεί στρατιωτικά ή ενδεχομένως ηττηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχει αποσταθεροποιηθεί εσωτερικά μέσω της ρωσικής επιρροής, θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο Πιστόριους.

