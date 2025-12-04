#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Ζούκερμπεργκ ετοιμάζει «ψαλίδι» στον προϋπολογισμό του Metaverse

Η διοίκηση έχει συζητήσει περικοπές προϋπολογισμού έως και 30% για την ομάδα του metaverse τον επόμενο χρόνο, η οποία περιλαμβάνει το προϊόν Meta Horizon Worlds και τη μονάδα εικονικής πραγματικότητας Quest.

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 16:58

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta Platforms αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους πόρους για την ανάπτυξη του λεγόμενου metaverse, ενός εγχειρήματος που κάποτε είχε παρουσιάσει ως το μέλλον της εταιρείας και ως ο λόγος για τον οποίο άλλαξε το όνομά της από Facebook.

Η διοίκηση έχει συζητήσει περικοπές προϋπολογισμού έως και 30% για την ομάδα του metaverse τον επόμενο χρόνο, η οποία περιλαμβάνει το προϊόν Meta Horizon Worlds και τη μονάδα εικονικής πραγματικότητας Quest, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. 

Περικοπές αυτού του μεγέθους θα σήμαιναν πιθανότατα απολύσεις ήδη από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με πηγές. 

Οι προτεινόμενες περικοπές στο metaverse αποτελούν μέρος του ετήσιου προγραμματισμού της εταιρείας για το 2026, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο Ζούκερμπεργκ έχει ζητήσει από τα στελέχη της Meta να αναζητήσουν περικοπές της τάξης του 10% σε όλους τους τομείς.

 

