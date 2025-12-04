#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Ε.Ε. εξετάζει κατάργηση δασμών στα ηλεκτρικά VW που κατασκευάζονται στην Κίνα

Η Volkswagen καταβάλλει επί του παρόντος δασμούς ύψους 20,7% για το εμπορικό σήμα Cupra που παράγεται στην Κίνα.

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 17:11

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε διαδικασία επανεξέτασης των δασμών που επιβάλλονται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγονται από τον όμιλο Volkswagen στην Κίνα, προσφέροντας ενδεχομένως στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μια «ανάσα» από τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε πέρυσι δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα, μετά το πέρας έρευνας για τις επιδοτήσεις που παρέχονται σε κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες και τους προμηθευτές τους.

Η Volkswagen καταβάλλει επί του παρόντος δασμούς ύψους 20,7% για το εμπορικό σήμα Cupra που παράγεται στην Κίνα.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Seat-Cupra δήλωσε ότι έχει προτείνει στην Επιτροπή ένα όριο εισαγωγών για τα ηλεκτρικά οχήματα και μια ελάχιστη τιμή εισαγωγής.

