Μεξικό: Η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ θα συναντηθεί στην Ουάσινγκτον με Τραμπ και Κάρνεϊ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα πάει στην Ουάσινγκτον για την κλήρωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 και με την ευκαιρία αυτή θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, η Σεϊνμπάουμ είπε ότι θα έχει μια «σύντομη συνάντηση» με τους δύο ηγέτες, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η κλήρωση για τους ομίλους του Μουντιάλ θα γίνει αύριο στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Το Μεξικό και οι σύμμαχοί του της Βόρειας Αμερικής ετοιμάζονται για την επίσημη αναθεώρηση της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου USMCA, την ώρα που η Ουάσινγκτον ζητά την επαναδιαπραγμάτευσή της ή ακόμη και την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνθήκη αυτήν.

Η USMCA, που αντικατέστησε τη Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου το 2020 και η διαπραγμάτευσή της έγινε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, απαιτεί από τις τρεις χώρες να την αναθεωρούν από κοινού κάθε έξι χρόνια.

