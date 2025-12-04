#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Τουρκία καλεί Ουκρανούς και Ρώσους διπλωμάτες για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Είμαστε μάρτυρες μιας πολύ σοβαρής κλιμάκωσης τις τελευταίες εβδομάδες στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με εκατέρωθεν επιθέσεις, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Μπερίς Εκιντζί.

Η Τουρκία καλεί Ουκρανούς και Ρώσους διπλωμάτες για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 18:09

Η Τουρκία κάλεσε τον πρεσβευτή της Ουκρανίας και τους εν ενεργεία επιτετραμμένους της Ρωσίας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για να τους διαβιβάσει τις ανησυχίες της σχετικά με σειρά επιθέσεων σε πλοία που συνδέονται με τη Ρωσία εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών Μπερίς Εκιντζί.

«Είμαστε μάρτυρες μιας πολύ σοβαρής κλιμάκωσης τις τελευταίες εβδομάδες στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με εκατέρωθεν επιθέσεις. Και τέλος, υπήρξαν ορισμένες επιθέσεις και στη Μαύρη Θάλασσα εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής μας Ζώνης», δήλωσε ο Εκιντζί στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής.

«Χθες και σήμερα, καλέσαμε τους ενεργεία επιτετραμμένους της Ρωσίας και τον πρεσβευτή της Ουκρανίας για να μεταφέρουν τις ανησυχίες μας» πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Φιντάν: Oι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα επηρεάζουν την ασφάλεια και το εμπόριο

Τουρκία-Βουλγαρία-Ρουμανία ζητούν εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στη Μαύρη Θάλασσα

Εκπληξη στην Τουρκία: Στο 31,1% έπεσε ο πληθωρισμός

Ερντογάν: Η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. παραμένει στρατηγικός στόχος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο