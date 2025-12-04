#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Εμπορική αντιπροσωπεία πιθανώς θα επισκεφθεί την Ινδία την επόμενη εβδομάδα για συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ελπίζει ότι θα υπάρξει μείωση των τιμωρητικών δασμών που επέβαλε στα προϊόντά της ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 23:17

Μια εμπορική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ αναμένεται να επισκεφθεί το Νέο Δελχί την επόμενη εβδομάδα για συνομιλίες, δήλωσε σήμερα μια πηγή της ινδικής κυβέρνησης, καθώς ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ελπίζει ότι θα υπάρξει μείωση των τιμωρητικών δασμών που επέβαλε στα προϊόντά της ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

