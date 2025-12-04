ΗΠΑ: Δεύτερη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση των στεγαστικών επιτοκίων

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων μειώθηκαν για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα στις ΗΠΑ, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το μέσο επιτόκιο ενός 30ετούς σταθερού στεγαστικού δανείου υποχώρησε στο 6,19%, έναντι 6,23% την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε η Freddie Mac την Πέμπτη.

Πέρυσι, το μέσο 30ετές επιτόκιο βρισκόταν στο 6,69%.

Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικιών παραμένει υποτονική, καθώς οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν τους αγοραστές.

Ωστόσο, καθώς τα επιτόκια έχουν πέσει κοντά στο 6%, η ζήτηση δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Οι αιτήσεις στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 2,5% την εβδομάδα που έληξε στις 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δεδομένα από τη Mortgage Bankers Association. Αυτό ήταν το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023.