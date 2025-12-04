#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Δεύτερη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση των στεγαστικών επιτοκίων

Το μέσο επιτόκιο ενός 30ετούς σταθερού στεγαστικού δανείου υποχώρησε στο 6,19%, έναντι 6,23% την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε η Freddie Mac την Πέμπτη.

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 19:17

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων μειώθηκαν για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα στις ΗΠΑ, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Οκτωβρίου.

Πέρυσι, το μέσο 30ετές επιτόκιο βρισκόταν στο 6,69%.

Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικιών παραμένει υποτονική, καθώς οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν τους αγοραστές.

Ωστόσο, καθώς τα επιτόκια έχουν πέσει κοντά στο 6%, η ζήτηση δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Οι αιτήσεις στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 2,5% την εβδομάδα που έληξε στις 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δεδομένα από τη Mortgage Bankers Association. Αυτό ήταν το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023.

