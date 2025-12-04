 To S. Pellegrino ανακοινώνει τη συνεργασία του με τη Ferrari

Το S. Pellegrino, το light sparkling φυσικό μεταλλικό νερό των ιταλικών Άλπεων, ανακοίνωνει την παγκόσμια συνεργασία του με τη Ferrari, επισφραγίζοντας το κοινό τους ενδιαφέρον για την προώθηση της ιταλικής κληρονομιάς και κουλτούρας, της δεξιοτεχνίας και της επιδίωξης της αριστείας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το S.Pellegrino θα συνεργαστεί με τη Scuderia Ferrari HP, την ομάδα αγώνων της Formula 1 και το Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, το ιστορικό πρωτάθλημα που ξεκίνησε το 1993.

Αυτή η συνεργασία ενώνει τη δύναμη δύο ιταλικών brands, συνδυάζοντας την πλούσια κληρονομιά τους, τη δεξιοτεχνία και την προσήλωσή τους στις υψηλές επιδόσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Με οδηγό τον σκοπό του S. Pellegrino «να καλλιεργεί την τέχνη της εκλεπτυσμένης ζωής», η συνεργασία θέλει να εμπνεύσει τους καταναλωτές να «δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Η Muriel Lienau, CEO της Nestlé Waters & Premium Beverages, εξηγεί το όραμα αυτής της συνεργασίας: «Το S. Pellegrino και η Ferrari έχουν βαθιές ρίζες στην πλούσια ιταλική παράδοση. Αυτή η συνεργασία αξιοποιεί το κύρος και την πολιτιστική τους σημασία για να ενισχύσει την παγκόσμια ανάπτυξη, να ενδυναμώσει τη θέση του S. Pellegrino ως premium lifestyle brand και να αυξήσει την επαφή με το νεότερο κοινό μέσω αυθεντικών και καινοτόμων εμπειριών».

«Με αυτές τις αποκλειστικές ενέργειες, το S. Pellegrino αποδεικνύει την πεποίθησή του ότι η γεύση και η δημιουργικότητα έχουν τη δύναμη να μεταμορφώνουν ζωές, προσφέροντας στους καταναλωτές στιγμές που συνδέουν, εμπνέουν και αναβαθμίζουν τις καθημερινές εμπειρίες», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το S.Pellegrino θα διοργανώσει επίσης ένα φάσμα παγκόσμιων εκδηλώσεων σε βάθος χρόνου, φέρνοντας κοντά πρωτοπόρους της γαστρονομίας, σχεδιαστές με όραμα, και προσωπικότητες της Formula 1.

«Η Ferrari αντλεί δύναμη από το ιταλικό πνεύμα, που βασίζεται στη δεξιοτεχνία, την ομορφιά και την συνεχή βελτίωση. Στο S.Pellegrino βρίσκουμε κάτι περισσότερο από έναν συνεργάτη: βλέπουμε μια κοινή έκφραση των αξιών που μας καθοδηγούν: πάθος, προσήλωση στη λεπτομέρεια και την επιθυμία να αναβαθμίζουμε κάθε εμπειρία. Όπως το S. Pellegrino μετατρέπει το καθημερινό σε κάτι ξεχωριστό, έτσι κι εμείς προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας, σε κάθε αγώνα. Με κοινή κληρονομιά και όραμά, στοχεύουμε να προσφέρουμε στους φίλους και τους καταναλωτές εμπειρίες που είναι αναμφισβήτητα ιταλικές και προσανατολισμένες στο μέλλον, χτίζοντας μια σύνδεση με την επόμενη γενιά», δηλώνει ο Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenues Officer της Ferrari.

Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην 125χρονη πορεία του S. Pellegrino. Μια πορεία που ξεκίνησε στις ιταλικές Άλπεις, στην περιοχή του Μπέργκαμο, και παραμένει πιστή στη μοναδική καταγωγή και τον τόπο παραγωγής του, αποτελώντας εγγύηση ποιότητας και αριστείας, καταλήγει η ανακοίνωση.