#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παραιτήθηκε από το διευθύντρια του Κολλεγίου της Ευρώπης η Μογκερίνι

Παρότι η ίδια αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Παραιτήθηκε από το διευθύντρια του Κολλεγίου της Ευρώπης η Μογκερίνι

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 17:04

Παραιτήθηκε από το πόστο της διευθύντριας του Κολλεγίου της Ευρώπης η πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της σε έρευνα για διαφθορά που σχετίζεται με την ανάθεση σύμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ίδρυμα για την εκπαίδευση διπλωματών.

Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η Μογκερίνι αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και συνεργάζεται με την έρευνα.

Η Μογκερίνι, η οποία είχε διατελέσει επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ (EEAS) από το 2014 ως το 2019, ανακρίθηκε προχθές, Τρίτη, για δέκα ώρες από τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία στην Μπρυζ, την πόλη όπου βρίσκεται το Κολέγιο της Ευρώπης, πριν αφεθεί ελεύθερη. Η έρευνα συνεχίζεται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εδωσε εξηγήσεις στους ανακριτές για το νέο σκάνδαλο η Φεντερίκα Μογκερίνι

Απόπειρα άλωσης της ΕΕ από την... ηγεσία της

Ανοίγει η βεντάλια για την επαγγελματική ασφάλιση

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «ευνοιοκρατία» στη Μογκερίνι

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο