Λίβανος: Ο νέος γύρος συνομιλιών με το Ισραήλ θα ξεκινήσει στις 19 Δεκεμβρίου

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ανακοίνωσε σήμερα ότι ο νέος γύρος συνομιλιών με το Ισραήλ θα ξεκινήσει στις 19 Δεκεμβρίου, καθώς χαρακτήρισε «θετική» την προηγούμενη συνεδρίαση της επιτροπής εποπτείας της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

«Είναι φυσικό η πρώτη συνεδρίαση να μην ήταν πολύ παραγωγική, όμως άνοιξε τον δρόμο για τις επόμενες συνεδριάσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 19 του μήνα», δήλωσε ο πρόεδρος Αούν, όπως μετέφερε κυβερνητικό στέλεχος μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι «να απομακρυνθεί ο κίνδυνος ενός δεύτερου πολέμου» στον Λίβανο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ