Μοσκοβισί: Μονόδρομος η περικοπή δαπανών για τη μείωση του γαλλικού ελλείματος

Οι Γάλλοι πολιτικοί πρέπει να μετατοπίσουν την προσοχή τους από την αύξηση των φόρων στις περικοπές δαπανών για να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα της χώρας, προειδοποίησε ο επικεφαλής του κρατικού ελεγκτικού οργάνου, καθώς τα κόμματα δυσκολεύονται να συμφωνήσουν για τον προϋπολογισμό του 2026.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δήλωσε στους Financial Times ότι τα μέτρα πρέπει να μετακινηθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση αν η Γαλλία θέλει να μειώσει το έλλειμμά της στον στόχο του 3% του ΑΕΠ, που έχει επιβάλει η ΕΕ, έως το 2029.

«Για να επιτευχθεί μια ικανοποιητική πορεία των δημόσιων οικονομικών, η έμφαση πρέπει να δοθεί πρωτίστως στην εξοικονόμηση και τις δαπάνες, και δευτερευόντως στη φορολογία. Κι όμως παρατηρώ ότι ολόκληρη η δημοσιονομική συζήτηση κάνει ακριβώς το αντίθετο» είπε ο Μοσκοβισί σε συνέντευξή του.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει όλες τις πτυχές των δημόσιων δαπανών στη Γαλλία, έχοντας μάλιστα πρόσφατα επιπλήξει το Λούβρο επειδή έδινε προτεραιότητα στις επενδύσεις σε έργα τέχνης έναντι της ασφάλειας, μετά την κλοπή των γαλλικών βασιλικών κοσμημάτων τον περασμένο μήνα.

Η προειδοποίηση του Μοσκοβισί έρχεται καθώς η Γαλλία εισέρχεται στις τελικές διαπραγματεύσεις για την ψήφιση προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους.

Η μη έγκριση του προϋπολογισμού από τη Βουλή δεν θα ήταν «καταστροφή», αλλά «η Γαλλία θα έχανε το μονοπάτι της [για τη μείωση του ελλείμματος έως το 2029] και θα παρέμενε σε ένα αρνητικό σπιράλ αυξανόμενου χρέους και επιβαρύνσεων, κάτι που θα περιόριζε σταδιακά τη δυνατότητα επενδύσεων», πρόσθεσε ο πρώην σοσιαλιστής υπουργός Οικονομικών.