Αντιδράσεις και αποχωρήσεις χωρών μετά τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision

Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ολλανδία θα μποϊκοτάρουν την επόμενη Eurovision, αφού στο Ισραήλ δόθηκε το «πράσινο φως» να συμμετάσχει στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς, παρά το γεγονός ότι αρκετοί συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ζήτησαν τον αποκλεισμό του.

Στη γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), του οργανισμού που διοργανώνει τον εξαιρετικά δημοφιλή ετήσιο διαγωνισμό τραγουδιού, δεν διεξήχθη ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Αντ’ αυτού, οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ψήφισαν μόνο την εισαγωγή νέων κανόνων με στόχο να αποτραπεί η δυσανάλογη προώθηση τραγουδιών από κυβερνήσεις ή τρίτους ώστε να επηρεάζονται οι ψηφοφόροι.

«Μεγάλη πλειοψηφία των μελών συμφώνησε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή και ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026 θα έπρεπε να προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί, με τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας σε ισχύ», ανέφερε η EBU σε ανακοίνωσή της.

Σε απάντηση, ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό ούτε τους ημιτελικούς στη Βιέννη την επόμενη χρονιά, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων «ανεπαρκή».

Όπως μεταδίδει η Guardian, η RTVE, μαζί με άλλες επτά χώρες, είχε επισήμως ζητήσει μυστική ψηφοφορία στη σύνοδο των ραδιοτηλεοπτικών φορέων στη Γενεύη την Πέμπτη.

«Η προεδρία της EBU αρνήθηκε το αίτημα της RTVE για συγκεκριμένη ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Αυτή η απόφαση εντείνει τη δυσπιστία της RTVE απέναντι στην οργάνωση του φεστιβάλ και επιβεβαιώνει τις πολιτικές πιέσεις που το περιβάλλουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Avrotros ανέφερε ότι θα αποσυρθεί επίσης από τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς. «Αφού εξετάσαμε όλες τις οπτικές, η Avrotros καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η συμμετοχή δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τις δημόσιες αξίες που αποτελούν τον θεμέλιο λίθο του οργανισμού μας».