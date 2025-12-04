ΗΠΑ: Γερουσιαστές επιχειρούν «μπλόκο» στις εξαγωγές τσιπ της Nvidia στην Κίνα

Διακομματικό νομοσχέδιο που σχεδιάζουν να καταθέσουν την Πέμπτη Αμερικανοί γερουσιαστές προβλέπει την απαγόρευση πώλησης προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα, με στόχο να καταστεί δυσκολότερο για το Πεκίνο να αποκτήσει κρίσιμη αμερικανική τεχνολογία σχετική με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Νόμος για Ασφαλείς και Βιώσιμες Εξαγωγές Τσιπ θα απαιτούσε από το υπουργείο Εμπορίου να μην χορηγεί άδειες εξαγωγών για προηγμένα τσιπ προς την Κίνα επί 30 μήνες.

Το νομοσχέδιο, το οποίο έχουν δει οι Financial Times, θα εμπόδιζε την Nvidia να πουλήσει τα H200 και Blackwell — το πιο προηγμένο τσιπ της — στην Κίνα.

Η κίνηση των γερουσιαστών έρχεται ενώ ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Nvidia να εξάγει το H200 στην Κίνα — μια πιθανότητα που έχει ανησυχήσει ορισμένους αξιωματούχους.

Ο Πιτ Ρίκετς, Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υποεπιτροπής της Γερουσίας για την Ανατολική Ασία, ο οποίος συνυπογράφει τη νομοθεσία μαζί με τον Κρις Κουνς, τον κορυφαίο Δημοκρατικό στο πάνελ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν το προβάδισμα στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης έναντι της Κίνας κυρίως λόγω της «κυριαρχίας τους στην παγκόσμια υπολογιστική ισχύ».

«Το να στερήσουμε από το Πεκίνο την πρόσβαση σε αυτά τα τσιπ είναι επομένως απαραίτητο», είπε ο Ρίκετς. «Η κατοχύρωση με νόμο των υφιστάμενων περιορισμών του προέδρου Τραμπ στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την Κομμουνιστική Κίνα, ενώ οι αμερικανικές εταιρείες τσιπ συνεχίζουν να καινοτομούν ταχύτατα, θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε εκθετικά το προβάδισμά μας στην υπολογιστική ισχύ» πρόσθεσε.

Ο Κουνς δήλωσε: «Το υπόλοιπο του 21ου αιώνα θα καθοριστεί από το ποιος θα κερδίσει την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης — και από το αν αυτή η τεχνολογία θα βασιστεί στις αμερικανικές αξίες της ελεύθερης σκέψης και των ελεύθερων αγορών ή στις αξίες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας»

Άλλοι γερουσιαστές που συνυπογράφουν το νομοσχέδιο είναι οι Ρεπουμπλικανοί Τομ Κότον και Ντέιβ ΜακΚόρμικ και οι Δημοκρατικοί Τζιν Σαχίν και Άντι Κιμ.