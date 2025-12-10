Τάνκερ ανοιχτά της Βενεζουέλας κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

Οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν και κατάσχεσαν πετρελαιοφόρο υπό κυρώσεις στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, κίνηση που σηματοδοτεί σοβαρή κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petroleos de Venezuela και τα υπουργεία Πετρελαίου και Πληροφοριών της Βενεζουέλας δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η κατάσχεση μπορεί να δυσχεράνει πολύ την εξαγωγή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, καθώς άλλοι μεταφορείς είναι πλέον πιθανό να φανούν πιο απρόθυμοι να φορτώσουν τα φορτία της. Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της Βενεζουέλας πηγαίνει στην Κίνα, συνήθως με μεσάζοντες και μεγάλες εκπτώσεις λόγω του κινδύνου κυρώσεων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί ότι ηγείται επιχείρησης διακίνησης ναρκωτικών. Το Πεντάγωνο έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 επιθέσεις εναντίον σκαφών φερόμενης διακίνησης ναρκωτικών σε ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα και την Κολομβία, σκοτώνοντας περισσότερους από 80 υπόπτους. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει πολλές φορές να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στην ξηρά και ότι οι «μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες».

Η κυβέρνηση Μαδούρο χαρακτήρισε τις ενέργειες των ΗΠΑ ως αρπαγή των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Η κατάσχεση δεξαμενόπλοιων έρχεται στο φως την ίδια μέρα που η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία ηγείται της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.

Τους τελευταίους μήνες, ο Μαδούρο κάλεσε τους πολίτες της Βενεζουέλας να ενωθούν ενάντια στις απειλές των ΗΠΑ και να καταταγούν στη λαϊκή πολιτοφυλακή. Έχει επίσης αναπτύξει στρατεύματα, πλοία, αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα με την Κολομβία, σε ορισμένες πολιτείες κατά μήκος των ακτών και σ' ένα νησί.

Η κρατική εταιρεία PDVSA ελέγχει τη βιομηχανία πετρελαίου στη χώρα και συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Chevron με έδρα το Χιούστον, για γεωτρήσεις σε πολλά μέρη της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με την τρέχουσα συμφωνία, η Chevron πληρώνει την κυβέρνηση με ποσοστό του πετρελαίου που παράγει μαζί με την PDVSA μέσω κοινοπραξίας. Αδεια του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών εξαιρεί την αμερικανική εταιρεία από τις κυρώσεις.