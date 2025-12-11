Disney: Επενδύει $1 δισ. σε OpenAI και τεχνητή νοημοσύνη με καρτούν

Η Walt Disney θα επενδύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην OpenAI και θα παραχωρήσει άδειες σε εμβληματικούς χαρακτήρες, όπως ο Μίκυ Μάους και η Σταχτοπούτα, για χρήση τους στην πλατφόρμα σύντομων βίντεο τεχνητής νοημοσύνης της νεοφυούς εταιρείας.

Στο πλαίσιο νέας τριετούς συμφωνίας, το μοντέλο Sora της OpenAI θα μπορεί να αντλεί υλικό από μια αρχειοθήκη με περισσότερους από 200 κινούμενους χαρακτήρες — από τη Λίλο και τον Στιτς μέχρι την Άριελ και τον Σίμπα — κατά τη δημιουργία βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, σε απάντηση στις προτροπές των χρηστών. Η συμφωνία δεν καλύπτει, ωστόσο, καμία φωνή. Έτσι, μπορεί ένα βίντεο να περιλαμβάνει τον Γούντι από το Toy Story, αλλά χωρίς τη φωνή του Τομ Χανκς.

«Επεκτείνουμε με σύνεση και υπευθυνότητα την εμβέλεια της αφήγησης μέσω της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, σεβόμενοι και προστατεύοντας παράλληλα τους δημιουργούς και τα έργα τους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Disney Μπομπ Ίγκερ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση μετοχικού κεφαλαίου που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής μεγάλο στούντιο του Χόλιγουντ σε κατασκευάστρια μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI έχει συζητήσει για μήνες με τα μεγαλύτερα στούντιο του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των Disney, Universal Pictures της Comcast και Warner Bros, σχετικά με το δημιουργικό και εμπορικό δυναμικό του Sora, αναφέρει το Bloomberg. Ωστόσο, τα στούντιο διστάζουν να συνεργαστούν με μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, μένοντας επιφυλακτικά για το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα τους και με ορατή την πιθανότητα να προκληθεί η οργή των συνδικάτων με τα οποία συνεργάζονται καθημερινά.

Προ καιρού, η Disney και η Comcast μήνυσαν την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Midjourney για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι δημιουργικές βιομηχανίες, από τον κινηματογράφο μέχρι τη μουσική και τα βιβλία, δυσκολεύονται να εξισορροπήσουν την προστασία των πολύτιμων πνευματικών δικαιωμάτων τους με τις ισχυρές νέες τεχνολογίες, που έχουν απογειωθεί διανοίγοντας νέες αναπτυξιακές λεωφόρους. Επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης που κατέχουν πνευματικά δικαιώματα υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες που κατασκευάζουν τέτοια μοντέλα θα πρέπει να τις πληρώνουν για να τα εκπαιδεύουν με βάση το υλικό τους. Μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες μήνυσαν δύο νεοφυείς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ήχου πέρυσι, αν και η Warner Music και η Universal συμφώνησαν πρόσφατα με την Udio για συνεργασία σε μια νέα υπηρεσία δημιουργίας και streaming εμπορικής μουσικής.

Η OpenAI παρουσίασε μια νέα έκδοση του Sora τον Σεπτέμβριο ως αυτόνομη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, διαθέσιμη κατόπιν πρόσκλησης. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν σύντομα κλιπ ως απάντηση σε μηνύματα κειμένου, αλλά και να βλέπουν βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από άλλους. Επιπλέον, μπορούν να δημιουργήσουν ένα ρεαλιστικό avatar τεχνητής νοημοσύνης και τη φωνή τους, εισάγοντάς τα σε βίντεο που δημιουργούνται από τον χρήστη ή τους φίλους του, με την άδεια του κατόχου του avatar.

«Η Disney είναι το παγκόσμιο πρότυπο για την αφήγηση ιστοριών και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε ώστε να επιτρέψουμε στο Sora και την ChatGPT Images να επεκτείνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δημιουργούν και βιώνουν ωραίο περιεχόμενο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν.

Η OpenAI έχει συγκεντρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να συμβάλει στην κάλυψη του κόστους των ταλέντων, των τσιπ και των κέντρων δεδομένων που απαιτούνται για την κατασκευή και υποστήριξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής. Η εταιρεία αποτιμήθηκε σε 500 δισ. δολάρια σε μια δευτερογενή πώληση μετοχών που ολοκληρώθηκε φέτος.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Disney θα γίνει σημαντικός πελάτης της OpenAI, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της για τη δημιουργία νέων προϊόντων και εμπειριών και την ανάπτυξη του ChatGPT για τους υπαλλήλους της.

Οι Sora και ChatGPT Images αναμένεται να αρχίσουν να δημιουργούν βίντεο με τους χαρακτήρες της Disney στις αρχές του 2026.