Βραζιλία: Στο σκοτάδι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Σάο Πάολο

Περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις παραμένουν βυθισμένα στο σκοτάδι σήμερα, αφού ένας εξωτροπικός κυκλώνας σάρωσε τη μητροπολιτική περιοχή του Σάο Πάολο, ξεριζώνοντας δέντρα, προκαλώντας ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις πτήσεις και την υδροδότηση.

Η εταιρεία κοινής ωφελείας Enel έκανε γνωστό πως ριπές ανέμων έως 98 χλμ/ώρα έπληξαν την περιοχή κατά τη διάρκεια της θύελλας, που κράτησε 12 ώρες χθες, με τις επιπτώσεις να είναι και σήμερα αισθητές στην πόλη των 11,5 εκατομμυρίων κατοίκων και στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή.

Περίπου 2 εκατομμύρια καταναλωτές στην περιοχή έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην κορύφωση της καταιγίδας, ανακοίνωσε η Enel νωρίς σήμερα, προσθέτοντας πως η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε 500.000 πελάτες.

Η ρυθμιστική αρχή για την ηλεκτροδότηση Aneel ζήτησε η εταιρεία να δώσει ενδελεχείς εξηγήσεις σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν.

Η εταιρεία υδροδότησης Sabesp προειδοποίησε πως εξαιτίας της διακοπής του ρεύματος καταγράφηκαν δυσλειτουργίες στις αντλίες της, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν συνοικίες στην περιοχή.

«Το μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα για την άντληση του νερού επηρέασε πολύ το σύστημα. Ο εφοδιασμός επανέρχεται σταδιακά», εξήγησε η Sabesp.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στις αερομεταφορές. Η αεροπορική εταιρεία Aena έκανε γνωστό πως το αεροδρόμιο Congonhas του Σάο Πάολο, το οποίο διαχειρίζεται εσωτερικές πτήσεις, παραμένει ανοικτό σήμερα, ωστόσο υπήρξαν 31 ακυρώσεις δρομολογίων στις αφίξεις και 15 στις αναχωρήσεις, μετά την ακύρωση χθες 181 πτήσεων.

Στο διεθνές αεροδρόμιο Guarulhos, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Λατινικής Αμερικής, έχουν ακυρωθεί από χθες 61 πτήσεις και 56 αναχωρήσεις, είπε η διαχειρίστρια εταιρεία του σε μια ξεχωριστή ανακοίνωση, προσθέτοντας πως τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς σήμερα το πρωί.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ