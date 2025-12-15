#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η ανάπτυξη των εσόδων της συμβουλευτικής εταιρείας έχει παραμείνει στάσιμη τα τελευταία πέντε χρόνια, οδηγώντας σε μια αναπροσαρμογή μετά την απότομη αύξηση του προσωπικού την προηγούμενη δεκαετία.

Η McKinsey σχεδιάζει περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 20:36

Η ηγεσία της ΜcKinsey έχει συζητήσει με διευθυντικά στελέχη σε τμήματα που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με πελάτες την ανάγκη περικοπής περίπου του 10% του προσωπικού, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αυτό θα μπορούσε να φτάσει σε μερικές χιλιάδες απολύσεις, στις οποίες η McKinsey θα προχωρήσει σταδιακά τους επόμενους 18 έως 24 μήνες, ανέφεραν οι πηγές.

Η ανάπτυξη των εσόδων της συμβουλευτικής εταιρείας έχει παραμείνει στάσιμη τα τελευταία πέντε χρόνια, οδηγώντας σε μια αναπροσαρμογή μετά την απότομη αύξηση του προσωπικού την προηγούμενη δεκαετία.

«Καθώς η εταιρεία μας συμπληρώνει τα 100 χρόνια λειτουργίας, δραστηριοποιούμαστε σε μια περίοδο που καθορίζεται από τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις και την κοινωνία» δήλωσε εκπρόσωπος της McKinsey.

«Όπως συνεργαζόμαστε με τους πελάτες για να ενισχύσουμε τις οργανώσεις τους, βρισκόμαστε και εμείς σε ένα ταξίδι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υποστηρικτικών μας λειτουργιών» πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι είναι νωρίς να εκτιμηθεί ο καθαρός αντίκτυπος στο προσωπικό. Από το 2012 έως το 2022, ο αριθμός των εργαζομένων της εταιρείας αυξήθηκε από 17.000 σε έως και 45.000. Από τότε έχει μειωθεί περίπου στους 40.000.

Τα έσοδα της εταιρείας σε επίπεδο ομίλου έχουν κυμανθεί μεταξύ 15 και 16 δισ. δολαρίων τα τελευταία πέντε χρόνια.

 

