#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Βραζιλία απειλεί να εγκαταλείψει τη συμφωνία EE-Mercosur

Η Ιταλία και η Γαλλία γνωστοποίησαν νωρίτερα σήμερα ότι δεν ήταν έτοιμες να υποστηρίξουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Η Βραζιλία απειλεί να εγκαταλείψει τη συμφωνία EE-Mercosur

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 19:25

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σήμερα πως εάν η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της MERCOSUR (Mercado Común del Sur / Κοινή Αγορά του Νότου) – δηλαδή της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης – δεν οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους, τότε η χώρα του θα αποσύρει το ενδιαφέρον της και δεν πρόκειται να την υπογράψει.

Η Ιταλία και η Γαλλία γνωστοποίησαν νωρίτερα σήμερα ότι δεν ήταν έτοιμες να υποστηρίξουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σκόπευε να ταξιδέψει στη Βραζιλία τις επόμενες ημέρες για να υπογράψει τη συμφωνία.

«Αν δεν το κάνουμε τώρα, η Βραζιλία δεν θα υπογράψει αυτήν τη συμφωνία όσο είμαι πρόεδρος», είπε ο Λούλα σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Υποστηρίζοντας πως έγιναν μεγάλες παραχωρήσεις, ο βραζιλιάνος πρόεδρος τόνισε: «Αν πουν όχι, θα είμαστε σκληροί μαζί τους στο εξής».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Λούλα-Τραμπ συζήτησαν για δασμούς και καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος

Λούλα: Η Βραζιλία παρέδωσε «μάθημα δημοκρατίας» με τη φυλάκιση του Μπολσονάρου

Μεξικό: Καλεί τον ΟΗΕ να αποτρέψει την αιματοχυσία στη Βενεζουέλα

Πού ακριβώς στοχεύει ο Τραμπ με την κριτική στην ΕΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο