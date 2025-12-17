#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο κ. Γκουτέρες κάλεσε τις δύο χώρες να «τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

ΟΗΕ: Ο Αντόνιο Γκουτέρες καλεί ΗΠΑ και Βενεζουέλα να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 23:02

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα αυτοσυγκράτηση και άμεση αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του.

Ο κ. Γκουτέρες κάλεσε τις δύο χώρες να «τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νομικού πλαισίου, για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ Φαρχάν Χακ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

