Ράλι 22% για τη Medline στο ντεμπούτο της μετοχής στη Wall Street

H μετοχή της Medline εκτινάχθηκε κατά 22% στο ντεμπούτο της αμερικανικής εταιρείας ιατρικών προμηθειών στο Nasdaq την Τετάρτη, μετά τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) του 2025.

Η τιμή της μετοχής άνοιξε στα 35 δολάρια, έναντι 29 δολαρίων που ήταν η τιμή έναρξη στην IPO.

Η εταιρεία, η οποία ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών (private equity), πούλησε λίγο περισσότερες από 216 εκατομμύρια μετοχές την Τρίτη, αντλώντας 6,26 δισ. δολάρια σε μια διευρυμένη έκδοση.

Η μετοχή της Medline διαπραγματεύονται με το σύμβολο «MDLN».

Η αποτίμηση της IPO αποδίδει στη Medline χρηματιστηριακή αξία τουλάχιστον 37 δισ. δολαρίων.

«Ιστορικά, έχουμε κάνει ελάχιστη διαφήμιση και πολύ περιορισμένο μάρκετινγκ, και αυτό μας δίνει έναν τρόπο να ενισχύσουμε τη φωνή μας και να διευρύνουμε πραγματικά την απήχηση του ποιοι είμαστε» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Medline, Τζιμ Μπόιλ. «Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία που δεν έχετε ακούσει ποτέ, και παρ’ όλα αυτά βρισκόμαστε παντού. Και αυτό είναι πραγματικά ενδιαφέρον» πρόσθεσε.