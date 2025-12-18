Οι αγορές βλέπουν «φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων από ΕΚΤ

Oι επενδυτές αυξάνουν τα στοιχηματίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει τον κύκλο μειώσεων των επιτοκίων.

Οι αγορές χρήματος δείχνουν ότι η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στη σημερινή συνεδρίαση και στη συνέχεια να παραμείνει σε γενικές γραμμές σε στάση αναμονής κατά το 2026.

Πρόκειται για μια απότομη μεταστροφή του κλίματος στις αγορές σε σχέση με τις αρχές του έτους, όταν υπήρχε η εκτίμηση ότι οι κεντρικές τράπεζες σε όλη την Ευρώπη βρίσκονταν σε πορεία επιθετικών μειώσεων επιτοκίων έως το 2026.

«Πολλές μειώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, τα βασικά επιτόκια πολιτικής δεν είναι πλέον περιοριστικά» δήλωσε στο Bloomberg ο Μάικ Ρίντελ, διαχειριστής κεφαλαίων στη Fidelity International. «Η μεγάλη ιστορία των επιτοκίων τον τελευταίο μήνα είναι ότι αρκετές από τις χώρες που μείωσαν νωρίς τα επιτόκια αναμένεται τώρα να προχωρήσουν σε αυξήσεις, αντί για νέες μειώσεις» πρόσθεσε.

Αυτό οδηγεί τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τις προοπτικές για τις αποδόσεις των ομολόγων. Οι αποδόσεις των διετών γερμανικών ομολόγων, που αποτελούν σημείο αναφοράς για τη ζώνη του ευρώ, έχουν αυξηθεί περίπου κατά 10 μονάδες βάσης αυτόν τον μήνα, λόγω της προοπτικής σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ.

Την ίδια στιγμή, η αντίστοιχη απόδοση στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποχωρήσει τον Δεκέμβριο. Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να μειώσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,75% την Πέμπτη και ακόμη μία φορά έως τα μέσα του 2026.

Η Λαγκάρντ μπορεί να μην επιβεβαιώσει το τέλος του κύκλου

Ο Μπας φαν Γκέφεν, ανώτερος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής στη Rabobank, δήλωσε στο Anadolu ότι «μερικές σταδιακές αυξήσεις στις αρχές του 2027» είναι ενδεδειγμένες για την ΕΚΤ, αφού η οικονομία της ευρωζώνης αποκτήσει δυναμική.

«Έχουμε προβλέψει δύο αυξήσεις επιτοκίων, τον Μάρτιο του 2027 και τον Ιούνιο του 2027», είπε, προσθέτοντας ότι η τράπεζα δεν έχει «κανέναν λόγο» να αλλάξει τη νομισματική της πολιτική στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, καθώς τα οικονομικά στοιχεία ήταν ελαφρώς καλύτερα από τις προσδοκίες της.

Ο φαν Γκέφεν ανέφερε ότι η ΕΚΤ είναι πιθανό να προχωρήσει σε βελτίωση των προβλέψεών της.

«Αυτό μπορεί να αναζωπυρώσει κάποιες προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων, αλλά δεν πιστεύουμε ότι δικαιολογεί περαιτέρω χαλάρωση» είπε. «Μια ακόμη απόφαση διατήρησης των επιτοκίων θα παγιώσει πιθανότατα την άποψη των αγορών ότι ο κύκλος μειώσεων έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν αναμένουμε η Λαγκάρντ να το επιβεβαιώσει ρητά».

Ο φαν Γκέφεν σημείωσε ότι η Λαγκάρντ είναι πιθανό να «επαναλάβει τη φράση περί “καλού σημείου”», καθώς η τράπεζα θα παρακολουθεί τόσο τους ανοδικούς όσο και τους καθοδικούς κινδύνους στην επόμενη περίοδο.

«Αναμένουμε επίσης η ΕΚΤ να παραμείνει σε στάση αναμονής έως το 2026. Η ΕΚΤ πιθανότατα θα αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη», πρόσθεσε.