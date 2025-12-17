#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισραήλ: Συμφωνία ύψους 30 δισ. ευρώ για την πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο

«Σήμερα, ενέκρινα τη μεγαλύτερη συμφωνία φυσικού αερίου στην ιστορία του Ισραήλ, ύψους 112 δισεκ. σέκελ» είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 22:15

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι έδωσε το «πράσινο φως» για τη μεγάλη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, μια σύμβαση ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Σήμερα, ενέκρινα τη μεγαλύτερη συμφωνία φυσικού αερίου στην ιστορία του Ισραήλ, ύψους 112 δισεκ. σέκελ» είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Η συμφωνία επιτεύχθηκε σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Chevron και, από το συνολικό ποσό, τα 58 δισεκ. σέκελ (περίπου 15,3 δισεκ. ευρώ) θα καταλήξουν στα κρατικά ταμεία» πρόσθεσε.

«Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής (φυσικού αερίου) στην ιστορία του Ισραήλ», σχολίασε από την πλευρά του ο υπουργός Ενέργειας Έλι Κόεν.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, η συμφωνία θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή και θα βοηθήσει να ξεπεραστεί η ενεργειακή κρίση στην Αίγυπτο, η οποία έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου αφού η δική της παραγωγή δεν κάλυπτε τη ζήτηση.

Η παραγωγή της Αιγύπτου άρχισε να μειώνεται το 2022, αναγκάζοντας τη χώρα να εγκαταλείψει το σχέδιό της να γίνει περιφερειακός κόμβος εφοδιασμού. Έκτοτε, έχει στραφεί στο Ισραήλ για να καλύψει τις ανάγκες της.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

