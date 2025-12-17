#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Είναι πιθανό η χρήση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τη γρίπη να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δύο εβδομάδες», προειδοποιούν οι δύο οργανισμοί.

Επιδημία γρίπης πλήττει τη Γαλλία όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Παστέρ και της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας, ο αριθμός των κρουσμάτων θα αυξηθεί σημαντικά τις ερχόμενες δύο εβδομάδες προκαλώντας ενδεχομένως προβλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων της χώρας.

«Είναι πιθανό η χρήση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τη γρίπη να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δύο εβδομάδες», προειδοποιούν οι δύο οργανισμοί, κάνοντας λόγο για «ισχυρό αντίκτυπο στα νοσοκομεία κατά την περίοδο των διακοπών στο τέλος του έτους».

Όπως αναφέρει το εβδομαδιαίο δελτίο της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη, την εβδομάδα 8-14 Δεκεμβρίου, οι δείκτες που σχετίζονται με τη γρίπη συνέχισαν να αυξάνονται για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η υπηρεσία προβλέπει αύξηση των επισκέψεων στα επείγοντα για συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ακολουθούμενη από μείωση τις πρώτες δύο εβδομάδες του 2026, κυρίως λόγω της καθυστερημένης επίδρασης της μείωσης της μετάδοσης που συνδέεται με το κλείσιμο των σχολείων.

