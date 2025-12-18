#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τεχνολογικές πιέσεις στις ασιατικές αγορές - Χαμηλότερα κατά 1,2% η Σεούλ

Μπλόκο αγροτών στις Βρυξέλλες

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 06:34

Εκατοντάδες τρακτέρ έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους των Βρυξελλών, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Τα τρακτέρ έφτασαν μόλις λίγα μέτρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αιφνιδιάζοντας τις Αρχές καθώς η κινητοποίηση των αγροτών είχε προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή, με τη συνδρομή ελικοπτέρων και υδροφόρων οχημάτων, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση και να διασφαλιστεί ο έλεγχος πέριξ των ευρωπαϊκών κτηρίων. Από την κάθοδο των τρακτέρ στο κέντρο των Βρυξελλών προκλήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Εν τω μεταξύ αγροτικό συλλαλητήριο, με τη συμμετοχή χιλιάδων αγροτών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προγραμματιστεί για την σήμερα Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Στην Γαλλία, αγρότες απέκλεισαν αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ στην Αγγλία, μπήκαν με τα τρακτέρ τους, στο κέντρο του Λονδίνου.

