Οι ΗΠΑ εγκρίνουν «μαμούθ» εξοπλιστικό πακέτο για την Ταϊβάν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πώληση όπλων ύψους 11,15 δισ. δολαρίων προς την Ταϊβάν, η οποία φέρεται να είναι η μεγαλύτερη συμφωνία εξοπλισμών προς το νησί, την ώρα που αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές από την Κίνα και αποτελεί σημείο διπλωματικών εντάσεων μεταξύ Πεκίνου και Τόκιο.

Οπως μεταδίδει το CNBC, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε ότι η συμφωνία -που περιλαμβάνει συστήματα πυροβολικού, αντιαρματικούς πυραύλους, καθώς και ανταλλακτικά για ελικόπτερα και αντιπλοϊκούς πυραύλους- εντάσσεται στο συμπληρωματικό αμυντικό πακέτο ύψους 40 δισ. δολαρίων που ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε.

Ο Λάι είχε δεσμευτεί τον περασμένο μήνα να ενισχύσει τις δυνατότητες αυτοάμυνας της Ταϊβάν απέναντι στις αυξανόμενες απειλές από το Πεκίνο, επιδιώκοντας την επίτευξη υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας έως το 2027. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Κίνα στοχεύει να καταλάβει το νησί έως το 2027.