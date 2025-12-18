#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η δημοφιλής εταιρεία αθλητικών ρούχων. Η μεγάλη επενδυτική εταιρεία αυξάνει την πίεση για στρατηγική αναδιάρθρωση ενόψει αλλαγής στη διοίκηση της εταιρείας. Ποιο το φαβορί για CEO.

Η Elliott ρίχνει $1 δισ. στη Lululemon και φέρνει ανατροπές

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 09:50

H επενδυτική εταιρεία Elliott Investment Management έχει αποκτήσει συμμετοχή άνω του 1 δισ. δολαρίων στη Lululemon Athletica, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα, καθώς η εταιρεία ένδυσης που αντιμετωπίζει δυσκολίες θα προχωρήσει σε στρατηγική αναθεώρηση εν μέσω αποχώρησης του διευθύνοντος συμβούλου της.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Elliott συνεργάζεται εδώ και μήνες με τη Τζέιν Νίλσεν, στέλεχος του λιανεμπορίου και πρώην οικονομική και λειτουργική διευθύντρια της Ralph Lauren, σχετικά με τη Lululemon, ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, το οποίο ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του λόγω της εμπιστευτικότητας του θέματος.

Η Wall Street Journal, που μετέδωσε πρώτη την είδηση, ανέφερε ότι η Νίλσεν θεωρείται από την επενδυτική εταιρεία ως πιθανή υποψήφια για τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου. Η εταιρεία αναζητά αντικαταστάτη για τον σημερινό CEO, Κάλβιν ΜακΝτόναλντ, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη θέση του στο τέλος Ιανουαρίου.

Η ανάπτυξη της εταιρείας με έδρα το Βανκούβερ έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία τρίμηνα και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.

Η αύξηση των πωλήσεων βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο το 2007, καθώς η Lululemon αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από νεοσύστατες εταιρείες, όπως η Alo Yoga και η Vuori, καθώς και από απομιμήσεις από λιανοπωλητές με χαμηλότερες τιμές.

