Παραβίασαν τα σύνορα με την Εσθονία Ρώσοι συνοριοφύλακες

Τρεις Ρώσοι συνοριοφύλακες πέρασαν την Τετάρτη σε εσθονικό έδαφος όπου και παρέμειναν για περίπου 20 λεπτά, ανακοίνωσε το Ταλιν.

Το θέμα θα συζητήσουν αξιωματούχοι των δύο χωρών σε συνάντηση που θα έχουν σήμερα Πέμπτη, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Παράλληλα θα κληθεί στο εσθονικό ΥΠΕΞ για εξηγήσεις ο ανώτατος διπλωματικός απεσταλμένος της Ρωσίας στο Ταλίν.

Από την πλευρά του, ο Εσθονός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Τάρο, εμφανίστηκε ψύχραιμος υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε ακόμη να πει εάν επρόκειτο για μια εσκεμμένη ή τυχαία ενέργεια της Μόσχας.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο το Ταλίν ενέτεινε τις περιπολίες στην περιοχή, καθώς το περιστατικό υποδαύλισε τους φόβους περί ευαλωτότητας των εσθονικών συνόρων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μερικές μέρες αφού ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε ότι η Μόσχα εντείνει την μυστική της εκστρατεία εναντίον κρατών μελών του ΝΑΤΟ μη αποκλείοντας το ενδεχόμενο μιας επίθεσης σε κάποια από τις χώρες της Συμμαχίας σε βάθος πέντε ετών.

Σημειώνεται ότι η Εσθονία και η Ρωσία δεν έχουν ανανεώσει τη συνθήκη για τα σύνορα εδώ και χρόνια. Τα ντε φάκτο σύνορα οριοθετούνται κυρίως από τον ποταμό Νάρβα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Μόσχα δοκιμάζει την Εσθονία εδώ και χρόνια.

Τον Σεπτέμβριο, το Ταλίν κάλεσε σε έκτακτη συνεδρίαση το ΝΑΤΟ και απευθύνθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αφού ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο.

Έναν μήνα αργότερα, τον Οκτώβριο, η Εσθονία έκλεισε δρόμο που περνούσε από ρωσικό έδαφος και χρησιμοποιούνταν επί χρόνια ως παράκαμψη μετά από αναφορές για Ρώσους στρατιώτες που εκφόβιζαν τους ντόπιους στην περιοχή.

Ακόμη, Ρώσοι συνοριοφύλακες αφαίρεσαν πέρυσι σημαδούρες από τον ποταμό Νάρβα, αμφισβητώντας με τον τρόπο αυτό τα σύνορα ανάμεσα σε Ρωσία και Εσθονία.