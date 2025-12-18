Συγχώνευση-έκπληξη: Η Trump Media μπαίνει στην πυρηνική σύντηξη

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ένα φιλόδοξο στοίχημα στην ενέργεια του μέλλοντος παίρνει σάρκα και οστά, καθώς δύο εταιρείες ενώνουν δυνάμεις για τη δημιουργία μιας από τις πρώτες εισηγμένες επιχειρήσεις πυρηνικής σύντηξης παγκοσμίως.

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 14:30

Η Trump Media & Technology Group και η TAE Technologies συμφώνησαν να συγχωνευθούν μέσω συναλλαγής ανταλλαγής μετοχών, αποτιμώμενης σε περισσότερα από 6 δισ. δολάρια.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η συναλλαγή θα δημιουργήσει μία από τις πρώτες εισηγμένες εταιρείες πυρηνικής σύντηξης στον κόσμο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πέμπτης.

Η νέα εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει από το επόμενο έτος την κατασκευή του πρώτου σταθμού παραγωγής ενέργειας πυρηνικής σύντηξης σε κλίμακα κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι μέτοχοι κάθε εταιρείας θα κατέχουν περίπου το 50% της συνδυασμένης επιχείρησης.

 

 

 

