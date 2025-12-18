Φλέγονται οι Βρυξέλλες από τις κινητοποιήσεις των Ευρωπαίων αγροτών

Δακρυγόνα και ρίψεις νερού έπνιξαν το κέντρο των Βρυξελλών, κατά την κινητοποίηση χιλιάδων αγροτών από 27 κράτη-μέλη, με αφορμή της Σύνοδο Κορυφής.

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Στους δρόμους επικρατεί χάος, με φωτιές, καπνούς και καμένα αντικείμενα, καθώς διαδηλωτές βάζουν φωτιά σε ό,τι βρίσκουν μπροστά τους και συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις.

European farmers hold large-scale protest in Brussels https://t.co/Y2LtD7K7lg — Reuters (@Reuters) December 18, 2025

Οι αγρότες ζητούν αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία θέλουν να διατηρηθεί με επαρκή χρηματοδότηση, μεγαλύτερη ομοιομορφία και απλούστευση των κανονισμών. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur).

Εκατοντάδες τρακτέρ και περίπου 7.000 αγρότες από 40 οργανώσεις έχουν κατακλύσει τους δρόμους της βελγικής πρωτεύουσας.

🔴🇪🇺🚜 ALERTE INFO | À Bruxelles, un tracteur force les barrages des forces de l'ordre. pic.twitter.com/kwgK9dUCMR — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) December 18, 2025

Οι αγρότες βρίσκονται ακόμα και μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας παραταχθεί με τρακτέρ περιμετρικά του χώρου. Μάλιστα, στη μέση των επεισοδίων βρέθηκε νωρίτερα και το χριστουγεννιάτικο δέντρο που βρισκόταν έξω από το κτίριο, και το οποίο έγινε παρανάλωμα.

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η διατήρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία «χρειάζεται ομοιομορφία και επαρκή χρηματοδότηση», καθώς και η αντίθεσή τους στη συμφωνία με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), την οποία θεωρούν «ιστορικό λάθος και επιζήμια», υποστηρίζοντας ότι θα προκαλέσει αθέμιτο ανταγωνισμό. Γαλλία και Ιταλία είναι αντίθετες στη συμφωνία και έχουν απαιτήσει πρόσθετα μέτρα για την προστασία των αγροτών τους.

2h00 du matin à #Bruxelles.



Les #agriculteurs allument plusieurs feux devant le Parlement Européen.



10.000 agriculteurs de toute l'Europe vont manifester aujourd'hui contre le Mercosur en marge du Conseil de l'UE qui rassemblent les chefs d'État européens.#Brussels #Brussel pic.twitter.com/EBlaVx7kiT — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Επίσης, οι αγρότες ζητούν «απλούστευση κανονισμών, καλύτερη ασφάλεια δικαίου και δυνατότητα ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις της παραγωγής». Τέλος, σημειώνεται πως μέρος των αιτημάτων των αγροτών αφορά και τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι ζητούν στήριξη στο κόστος παραγωγής.

Αν και οι κινητοποιήσεις ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, οι αγρότες έφτασαν στη βελγική πρωτεύουσα τη νύχτα, αιφνιδιάζοντας τις αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο των Βρυξελλών είναι πρωτόγνωρα, καθώς ταυτόχρονα διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής με την παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συζητείται η χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Σε μια προσπάθεια να βρουν κοινό έδαφος, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συναντήθηκαν με εκπροσώπους των αγροτών. Η συμφωνία με τη Mercosur βρίσκεται ακόμα στον «αέρα», και η Φον ντερ Λάιεν ελπίζει ότι θα υπογραφεί το Σάββατο στη Βραζιλία.

«Πρόκειται για μια αγορά με 700 εκατομμύρια καταναλωτές, χώρες με παρόμοια νοοτροπία που επιθυμούν ελεύθερο εμπόριο, οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό να λάβουμε το πράσινο φως», δήλωσε.