ΗΠΑ: Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο

Αναπάντεχη πτώση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο. Στο 2,6% υποχώρησε ο δομικός δείκτης.

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 15:32

Χαμηλότερα διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Νοέμβριο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών που προέβλεπαν άνοδο.

Ειδικότερα, σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 2,7% τον Νοέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στο 3,1%.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, υποχώρησε στο 2,6% σε ετήσια βάση.

Οι αναλυτές προέβλεπαν οριακή πτώση στο 3%. 

Η έκθεση, η οποία δεν περιλαμβάνει ποσοστιαίες μεταβολές σε μηνιαία βάση, επρόκειτο αρχικά να δημοσιευτεί στις 10 Δεκεμβρίου. Το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ (BLS) είχε ακυρώσει τη δημοσίευση της έκθεσης για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου στα τέλη Νοεμβρίου, ως αποτέλεσμα του μακροβιότερου κυβερνητικού «λουκέτου» στην ιστορία των ΗΠΑ.

