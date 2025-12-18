#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ένα στα δύο κυβερνητικά στελέχη «βλέπει» αύξηση των IT δαπανών το 2026

Παρά τις δημοσιονομικές πιέσεις, οι κυβερνήσεις επενδύουν επιθετικά σε τεχνολογίες που παράγουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Τι δείχνει έρευνα της Gartner για τις κινήσεις τους το νέο έτος.

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 15:47

Με εκθετικό ρυθμό αυξάνονται οι επενδύσεις κυβερνήσεων και φορέων του Δημοσίου στην τεχνολογία, παρά τις δημοσιονομικές πιέσεις. Κόντρα στην οικονομική αβεβαιότητα και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, το 52% των κυβερνητικών CIOs αναμένουν αύξηση των IT budgets για το 2026, σύμφωνα με την έρευνα «CIO and Technology Executive Survey» της Gartner.

Η επένδυση αυτή βασίζεται στην απαίτηση για απτά αποτελέσματα στον πυρήνα της δημόσιας αποστολής - από την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη έως τη δημιουργία παραγωγικότερων δημόσιων οργανισμών. Η έρευνα συγκέντρωσε 2.501 απαντήσεις παγκοσμίως, εκ των οποίων 284 προέρχονται από κυβερνητικούς CIOs εκτός ΗΠΑ.

Αυτό το δείγμα αναδεικνύει μια σαφή κατεύθυνση: η τεχνολογική δαπάνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως συμπληρωματικό εργαλείο, αλλά ως καταλύτης αποδοτικότητας και επιχειρησιακής ικανότητας. «Οι CIOs καλούνται να αποδείξουν τον αντίκτυπο των επενδύσεων -όχι μόνο ως εξοικονόμηση κόστους ή βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, αλλά ως συμβολή στην επίτευξη κρίσιμων κυβερνητικών στόχων», τονίζει η Gartner.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται τέσσερις κατηγορίες: κυβερνοασφάλεια (85%), AI (80%), GenerativeAI (80%) και cloud πλατφόρμες (76%).

Η έκρηξη των AI εφαρμογών δεν αποτελεί υποθετικό σενάριο, αλλά ενεργή πραγματικότητα. Ήδη, το 74% των κυβερνητικών CIOs έχουν υλοποιήσει ή σκοπεύουν να υλοποιήσουν συστήματα AI μέσα στους επόμενους 12 μήνες, με την GenAI να βρίσκεται ακόμη υψηλότερα (78%). Επίσης, το 49% εξετάζει την υιοθέτηση AI agents - συστημάτων που εκτελούν αυτόνομες λειτουργίες, επιταχύνοντας διαδικασίες και μειώνοντας διοικητικά βάρη.

Παραγωγικός δημόσιος τομέας

Πίσω από αυτές τις επιλογές βρίσκεται ο στόχος για έναν πιο παραγωγικό δημόσιο τομέα. Περισσότεροι από τους μισούς (51%) CIOs αναφέρουν ότι το 2026 θα δοθεί προτεραιότητα στην αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού. Ακολουθούν η δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (38%) και η βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη (37%).

Η μετάβαση από παραδοσιακά συστήματα σε έξυπνες ψηφιακές διεπαφές αναμένεται να ανασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αλληλοεπιδρούν με τη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, μαζί με την ψηφιακή φιλοδοξία έρχεται και μια νέα γεωπολιτική εγρήγορση.

Το 55% των CIOs αναμένει αλλαγές στον τρόπο συνεργασίας με τεχνολογικούς vendors λόγω αυξανόμενων εντάσεων και ανησυχιών περί ψηφιακής κυριαρχίας. Η τοποθεσία του παρόχου έχει πλέον ειδικό βάρος, με το 39% να δηλώνει ότι θα αναζητήσει συνεργασίες με εταιρείες της δικής του περιφέρειας. Πρόκειται για μια στροφή από την παγκοσμιοποιημένη τεχνολογική εξάρτηση προς μια πιο περιφερειακή τεχνολογική αυτάρκεια.

«Η υιοθέτηση AI απαιτεί ωριμότητα στη διακυβέρνηση. Τα κράτη πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες προμήθειας, να διαχειριστούν περιορισμένους πόρους και να ισορροπήσουν μεταξύ ευκαιριών και κινδύνων σε εφαρμογές που αφορούν πολίτες. Σε ένα περιβάλλον υψηλών προσδοκιών, η ουσία είναι σαφής: η τεχνολογία πρέπει να αποδίδει μετρήσιμη δημόσια αξία», προειδοποιεί η Gartner.

Πηγή: sepe.gr

