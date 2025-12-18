Ενισχύουν τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία οι ΗΠΑ και η ΕΕ

Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν καταρτίσει σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας που περιέχει λεπτομερή, ισχυρά και σοβαρά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία θα τηρηθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις προτάσεις.

Ουκρανικός στρατός 800.000 ανδρών θα παρέχει την πρώτη γραμμή αποτροπής μετά τον πόλεμο, ενώ όπλα και άλλα προγράμματα υποστήριξης θα συνεχιστούν από τους συμμάχους για να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα εξοπλισμένος και εκπαιδευμένος, σύμφωνα με το σχέδιο.

Οι ΗΠΑ θα παρέχουν πληροφορίες και παρακολούθηση τυχόν προσπαθειών παραβίασης της ειρηνευτικής συμφωνίας κατά μήκος των γραμμών επαφής και των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ρωσικών επιχειρήσεων με ψευδή σημαία, γράφει το Bloomberg.

Στρατεύματα από συνασπισμό ευρωπαϊκών κρατών θα τοποθετηθούν μακριά από τις πρώτες γραμμές για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, δήλωσαν αξιωματούχοι που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ομάδα Ευρωπαίων ηγετών ανέφερε σε ανακοίνωσή της μετά από συνομιλίες αυτή την εβδομάδα ότι πολυεθνική δύναμη θα μπορούσε να επιχειρήσει εντός της Ουκρανίας στο πλαίσιο μέτρων ασφαλείας.

Ο στρατός της Ουκρανίας θα ενεργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας σε περίπτωση επανέναρξης εχθροπραξιών, ενώ οι σύμμαχοι του Κιέβου θα εφαρμόσουν γρήγορα διπλωματικά μέτρα με στόχο την αποκλιμάκωση. Μέσα σε λίγες μέρες, ωστόσο, θα παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη, και με αμερικανικές δυνάμεις εάν αυτές οι προσπάθειες αποτύχουν, σύμφωνα με τις πηγές.

Η πολυεπίπεδη προσέγγιση και η δέσμευση των ΗΠΑ για εγγυήσεις ασφαλείας έχουν ενισχύσει την αισιοδοξία σε Ουκρανία και Ευρώπη ότι το ειρηνευτικό σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει αξιόπιστο αποτρεπτικό μέσο έναντι μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας. Αμερικανοί αξιωματούχοι περιγράφουν τις εγγυήσεις ως παρόμοιες με τη δέσμευση αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έχει εξασφαλίσει δέσμευση της Ουάσιγκτον να τις καταστήσει νομικά έγκυρες μέσω ψηφοφορίας στο Κογκρέσο.

«Για μας είναι πρωταρχικό να ψηφιστεί στο Κογκρέσο», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους. «Δεύτερον, να είναι σαν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Τρίτον, να γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσουν οι εταίροι σε περίπτωση επανάληψης της ρωσικής επιθετικότητας».

Η διαπραγματευτική ομάδα της Ουκρανίας κατευθύνεται στις ΗΠΑ για ακόμη έναν γύρο συνομιλιών με Αμερικανούς αξιωματούχους την Παρασκευή και το Σάββατο, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το Κρεμλίνο προετοιμάζεται για επαφές με τις ΗΠΑ σχετικά με τα αποτελέσματα των συζητήσεων μεταξύ Ουάσιγκτον, Κιέβου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Πούτιν, ενδέχεται να ταξιδέψει στη Φλόριντα για να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Δεν είναι σαφές εάν ο Πούτιν είναι πρόθυμος να αποδεχτεί τα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται στο σχέδιο των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Έχει επανειλημμένα απορρίψει την παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ενώ το Κρεμλίνο έχει απαιτήσει αυστηρότερους περιορισμούς στο μέγεθος και τις δυνατότητες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Πούτιν δεν έχει επίσης δείξει κανένα σημάδι ότι είναι διατεθειμένος να κάνει συμβιβασμούς στις ρωσικές απαιτήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία. Σε συνάντηση με αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα, επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε «με στρατιωτικά μέσα».

Παρ' όλα αυτά, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ εξέφρασε αισιοδοξία σε συνέντευξή του στο ABC News ότι «βρισκόμαστε στα πρόθυρα της επίλυσης αυτής της τρομερής κρίσης», χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι το τέλος του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων είναι «πιο κοντά από» ποτέ, και φάνηκε να υπονοεί ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να παραχωρήσει γη στη Ρωσία στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η Ρωσία θέλει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων εδαφών που οι δυνάμεις της δεν έχουν κατακτήσει.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν προτίθεται να αποσύρει τα στρατεύματα από το Ντονμπάς.